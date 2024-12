Iltempo.it - Casa Balla riapre le porte al pubblico, il Futurismo conquista Roma

In occasione dell'apertura della mostra Il Tempo delalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, la straordinariafuturista di Giacomole suealda giovedì 5 dicembre 2024 (info e biglietti.maxxi.art). Nell'ambito di questa iniziativa, il quadro Espansione Fiore n.17 (1929 circa), di recente entrato a far parte della collezione permanente del MAXXI, verrà esposto nelladi via Oslavia, segnando così il ritorno dell'opera nel suo spazio originario, lì dovesi trasferì nel 1929 con tutta la famiglia. Da quel momento ebbe inizio la trasformazione dellastessa in un'opera d'arte «totale» in cui oggetti, strutture e arredi sono frutto del suo estro creativo e della sua capacità trasformativa applicata al quotidiano domestico.