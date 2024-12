Ilnapolista.it - Bove, i medici sportivi attaccano i calciatori: «il capannello è contrario a ogni protocollo di pronto soccorso»

, i: «ildi».Maurizio Casasco, presidente della federazione medico sportiva italiana ed europea, impartisce una lezione diaidi Inter e Fiorentina che con il loro comportamento hanno finito per preoccuparsi più della privacy che della salute di. Ifacciano i, a fare ideve pensarci chi ha una laurea inna. Tutto nasce dalche venne fatto all’epoca del malore di Eriksen in Nazionale.Scrive il quotidiano la Repubblica:Quel che è certo, come testimoniato da filmati girati a bordo campo dai tifosi, è che, mentre gli altridiscutevano su un pallone uscito dal campo nell’azione del gol poi annullato a Lautaro, è crollato in terra in avanti privo di sensi in avanti, rovinando sul prato, mentre camminava.