Lanazione.it - Bove, come sta dopo il malore. “Ha passato una notte tranquilla”. Aggiornamenti e ultime notizie

Firenze 2 dicembre 2024 – Al minuto 17 del primo tempo di Fiorentina-Inter il fiato di Firenze e di tutto il mondo sportivo si ferma. Edoardo, centrocampista viola, fa tre passi e crolla a terra. Fiorentina Inter, ildiin campo: pomeriggio da incubo a Firenze Per Firenze diventa il peggiore degli incubi. Incubi che la maglia viola ha già vissuto nelle tragedie di Astori e del dg Barone. Inzaghi scatta (e cade) dalla panchina per precipitarsi accanto al giocatore a terra.e ilin campo, la nota della Fiorentina: “E’ sedato, esclusi danni acuti” Arrivano tutti i viola quasi a formare un cerchio attorno aa terra. Immobile. “Forza Edoardo!”, l’abbraccio di Firenze ailin campo Lo stadio in un attimo piomba in un silenzio irreale.lascia lo stadio Franchi in ambulanza quattro minutiil