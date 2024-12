Zonawrestling.net - Big E accoglie nuove sfide mentre il destino sul ring è ancora sospeso:”Ora riesco a immaginare un futuro”

Big E parla apertamente del suoincerto sul, a quasi due anni dall’infortunio devastante al collo subito durante un episodio di SmackDown nel marzo 2022. L’ex WWE Champion è stato fuori dalle scene da allora e,il suo ritorno sulrimaneun’incognita, Big E ha trovato pace al di fuori delle corde. In un toccante articolo per The Player’s Tribune, Big E ha condiviso i suoi pensieri sull’infortunio che ha cambiato la sua vita e sulla sua carriera in evoluzione: “Sai quella cosa che ho detto prima? Che sono una persona che, in passato, non riusciva aun? Ora invecea farlo,” ha scritto. “Ironico, forse, considerando che mi sono rotto il collo e non posso più lottare. Ma sono in pace. E se davvero questa fosse la fine della mia carriera sul