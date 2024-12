Liberoquotidiano.it - Anna Kalinskaya, un cuore per Sinner "lo special one". Foto clamorosa: cosa sta succedendo | Guarda

L'amore per Jannikè diventato così grande per i tifosi italiani, e non solo, che ora comincia ad essere anche “indotto” virtualmente. E coinvolge, tennista russa da 7 titoli in singolare e 9 in doppio e, soprattutto, ormai ex-fidanzata del tennista numero uno al mondo. Com'è ormai noto, già dalle Finals di Torino, mentresbaragliava la concorrenza, lase n'era andata a Miami a rilassarsi, senza nemmeno congratularsi con il suo “amore” per la vittoria finale. E voci sempre più insistenti rilanciano il ritorno dell'ex di, Maria Braccini, la donna che avrebbe causato la rottura definitiva tra i due campioni. C'è chi questa situazione proprio non l'accetta, al punto da creare un profilo apposito su X nel quale si spaccia per, si professa “giocatrice professionale” e sparge amore a cascata per il suo