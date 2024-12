Terribile schianto frontale in provincia di Latina | due persone ricoverate d’urgenza in ospedale

Leggi su Dayitalianews.com

Un grave incidente si è verificato ieri sera in strada Sabotino, nella periferia di, quando due automobili sono entrate in collisione frontalmente. L’impatto, avvenuto intorno alle ore 20, ha coinvolto due veicoli che viaggiavano in direzioni opposte.La Dinamica dell’Incidente e l’Intervento della Polizia LocaleLe circostanze esatte del violento scontro sono ancora in fase di ricostruzione. La Polizia Locale di, intervenuta sul posto per i rilievi del caso, sta indagando per determinare le cause dell’incidente, che sembrano essere legate a una invasione di corsia da parte di uno dei due mezzi. Il traffico lungo strada Sabotino è stato temporaneamente deviato con l’aiuto delle pattuglie della Questura per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della zona.