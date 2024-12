Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, l’ad Tavares si è dimesso. Fiom: “Ma i lavoratori restano: subito piano industriale”. Avs e Calenda: “Elkann in Parlamento”

L’amministratore delegato di, Carlos– secondo quanto si apprende – si è. Il manager ha presentato le dimissioni e il consiglio di amministrazione le ha accettato. Al suo posto, per ora, ci sarà un comitato interno all’azienda guidato dal presidente John. Dimissioni che però sembrano una cacciata, almeno stando ai recenti risultati dell’azienda, che ha registrato un calo del 20% nelle consegne globali di veicoli nel terzo trimestre 2024, con 1,148 milioni di unità distribuite, rispetto allo stesso periodo del 2023. Le vendite ai clienti finali sono diminuite del 15%, penalizzate dalla transizione del portafoglio prodotti e dalla riduzione delle scorte. In Nord America, in particolare, le consegne sono crollate del 36%, in Europa del 17%, in Medio Oriente e Africa del 26% e in Asia-Pacifico del 30%.