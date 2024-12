.com - Serie B Nazionale / Jesi si illude e poi paga dazio alla Luiss Roma: 57-62

Il quintetto di casa allenato da Marcello Ghizzinardi cede al PalaTriccoli contro ladopo un inizio scoppiettante e un vantaggio di +17 nella prima parte di gara per poi cedere il passo ad un avversaria chefine ci crede di più. Ora due trasferte consecutive a Piombino e Livorno, 1 dicembre 2024 – Battuta d’arresto per, battuta 57-62 d.Il quintetto di coach Ghizzinardi parte forte nei primi 10’ infuocando la partita con ottime percentuali dall’arco con un massimo vantaggio di +17 a inizio secondo quarto ma poi laa cavallo tra il secondo e il terzo periodo ritrova l’inerzia e la continuità offensiva passando anche in vantaggio a un 1’ dal terzo gong.impatta il terzo periodo con la bomba di Petrucci ma è durante gli ultimi 10’ che lariesce ad avere la meglio trovando la giusta quadra conto il quintetto locale.