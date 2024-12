Ilgiorno.it - Serate violente. Locali monitorati

Leggi su Ilgiorno.it

Risse a Vittuone, dopo quanto accaduto in via Milano con la chiusura di un locale per alcuni giorni, un episodio ha scosso il paese. E si cercano soluzioni per arginare il fenomeno delle risse. I fatti parlano di quattro uomini tra i 30 e i 40 anni appena usciti da un locale di via Villoresi a notte fonda. Cominciano ad insultarsi, spunta un coltello. Qualcuno viene ferito, ma per fortuna soltanto di striscio. Alle 2 scatta l’allarme per il numero unico delle emergenze che porta sul posto i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, un equipaggio del Cvps di Arluno e l’automedica con il codice rosso della massima urgenza. In terra ci sono delle macchie di sangue, ma nessuno viene trasferito in ospedale. Resta la preoccupazione per quanto accaduto. I giovani che hanno preso parte alla rissa sono di origine sudamericana e tutti già conosciuti dalle forze dell’ordine.