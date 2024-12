Oasport.it - Quando torna Petra Vlhova? Rincorsa per chiudere il 2024 in pista

non ha cominciato la stagione di Coppa del Mondo-2025 in: la slovacca si sta riprendendo dal grave infortunio che le ha causato rottura del crociato e del collaterale del ginocchio destro l’anno scorso a Jasna, nella gara di casa. La classe 1995 di Liptovský Mikuláš non è partita per il Nord America e i suoi tempi di rientro sono ancora da valutare.ta sugli sci ad agosto e ha scelto la strada della prudenza: dopo aver saltato Soelden, Levi, Gurgl e Killington, la slovacca non sarebbeta neanche a Tremblant (i due giganti sono stati cancellati per mancanza di neve) e non sarà presente neppure a Beaver Creek e a St.Moritz.L’obiettivo rientro è fissato per le ultime due gare dell’anno, ossia lo slalom e il gigante di Semmering il 28 e 29 dicembre. In quella due giorni dovremo rivederein, salvo novità ulteriori.