Quotidiano.net - Meloni: “Nel centrodestra anime diverse, ma uguali valori”. Tajani e Salvini: avanti fino alla fine della legislatura

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 1 dicembre 2024 – Giorgiatranquillizza sulla tenutamaggioranza dopo le frizioni dei giorni scorsi, come quella sul canone Rai tra Lega e Forza Italia. "La nostra coalizione è composta da forze politiche, ognuna ha la sua identità e la sua storia, che sono un valore aggiunto – dice in un videomessaggio inviato all'Assemblea nazionale di Noi moderati – . Ciò che ci rende forti e coesi è la volontà di stare insieme, che è quello che ci consente di fare sempre sintesi, di trovare un punto di incontro. Possiamo farlo perché siamo uniti dstessa visione del mondo di fondo, perché crediamo negli stessidi riferimento, perché abbiamo idee compatibili, perché intendiamo portarefondamentalmente gli stessi progetti". "È tutto questo che ci tiene insieme da 30 anni a questa parte che ci ha permesso in questi primi due anni di governo di raggiungere risultati inaspettati, di invertire quel declino al quale l'Italia sembrava ormai destinata", aggiunge la premier, rifilando poi una stoccata alle opposizioni.