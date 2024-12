Ilrestodelcarlino.it - Mamma in casa con i bimbi piccoli, il ladro fuori sul balcone

Tolentino (Macerata), 1 dicembre 2024 – Tentato furto, venerdì sera intorno alle 19, in unain viale Terme Santa Lucia, a Tolentino. A ricostruire la dinamica è il proprietario. “Mia moglie era asolo con i nostri figli, un bambino di due anni e mezzo e una bimba di appena tre giorni” esordisce. “Mia moglie mi ha chiamato dicendomi che all’improvviso la corrente in era andata via, mentreera tutto acceso – prosegue –. Sono tornato subito aper capire cosa fosse successo, avrò impiegato circa un quarto d’ora. Appena ho parcheggiato, ho visto una figura appesadal, a cavalcioni. Appena mi ha visto ha fatto un volo dal terrazzo al primo piano, ed è scappato verso il fosso”. Il proprietario si è quindi accertato che in famiglia stessero tutti bene e non mancasse niente.