Italia, maratona: un malore a pochi metri dal traguardo, tragica morte

TORINO – La Turin City Marathon si è tinta di lutto questa mattina, quando Roland Claverie, 48 anni, triatleta francese di grande esperienza, è deceduto dopo aver accusato undurante la competizione. L’atleta, che vantava un impressionante curriculum sportivo comprensivo della partecipazione all’Ironman, è crollato in piazza Castello, nei pressi di via Po, mentre stava completando gli ultimidei 42 chiloprevisti dalla.I soccorsi e i momenti drammaticiInizialmente, il pubblico presente dietro le transenne ha pensato che Claverie fosse inciampato. Tuttavia, quando l’atleta non si è rialzato, è apparso chiaro che si trattava di un’emergenza. Alcuni medici presenti tra gli spettatori sono intervenuti immediatamente tentando di rianimarlo. Nel frattempo, è stato allertato il numero unico di emergenza 112.