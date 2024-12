Ilnapolista.it - Infantino vorrebbe che il Mondiale per club fosse la Coppa Infantino

Gabriele Romagnoli sulle pagine di Repubblica scrive oggi che giovedì prossimo a Miami, il sorteggio del campionato del mondo persarà una cerimonia che “avverrà nella generale mancanza d’entusiasmo, con una eccezione: Gianni”. Il suo sogno secondo quotidiano arebbe quello di legare il suo nome a questa competizione come accaduto per Rimet con ilper nazioni. Anche per questo ha fatto in ridere il suo nome sullaben due volte.Maè davvero l’unico a volere questa competizione“Di giocare tra la metà di giugno e quella di luglio nessun altro sentiva veramente il bisogno. Non i calciatori, che arriveranno sfiniti. Non i loro dirigenti, che temono più danni che vantaggi. Non gli sponsor e le tv, che ancora non hanno sottoscritto contratti. E neppure gli appassionati.