Oasport.it - F1: Ocon e l’Alpine ai ferri corti. Il pilota potrebbe salutare prima di Abu Dhabi

Leggi su Oasport.it

La storia tra Estebanè già ai titoli di coda. Il GP del Qataressere stato l’ultimo delcon la scuderia francese. A riportarlo sono le principali testate britanniche, certe che il team si affiderà per l’ultimo atto del Mondiale 2024, quello di Abu Dabhi, alla new entry Jack Doohan. Ma da dove nasce questa indiscrezione? La gara del transalpino a Lusail è durata molto poco, in quanto terminata alle prime curve per via di un incidente con Nico Hulkenberg. Una volta rientrato ai box, il futuro inquilino di casa Haas ha ringraziato il proprio staff, sottolineando i tanti sforzi fatti durante un’annata sportiva certamente difficile, forse conclusa con un quattordicesimo posto nella Sprint, l’ultima posizione in griglia e un out a pochi km dallo start. Da quanto trapela dal paddock, sembra che la decisione sia stata concordata da ambo le parti, anche se non sono arrivati commenti ufficiali in merito da parte del