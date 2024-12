Iodonna.it - Da Mango a Zara, passando per Levi's, Stella McCartney e Khaite. Occhi puntati sul denim più desiderato e di tendenza, da comprare a metà prezzo

A caccia d’affari. Nelle ore più calde di questo attesissimo venerdì nero, fashioniste di ogni età sono impegnate in una spasmodica ricerca di offerte convenienti e promozioni imperdibili. L’obiettivo? Rinnovare il guardaroba senza spendere un patrimonio., allora, sui jeans Black Friday 2024. Jeans larghi: come abbinarli con stile a 50 anni X Sia che si tratti di modelli dal fascino evergreen, da utilizzare nella vita di tutti i giorni, sia che si tratti di unestroso e sopra le righe, non c’è momento migliore per portarsi a casa l’item scontato.