Thesocialpost.it - Ceccano, Sonia Zattini non sopporta il dolore e muore ai funerali del marito

Leggi su Thesocialpost.it

, 63 anni, è morta divenerdì scorso a, vicino Frosinone, durante il funerale del, Cristino Trapani, deceduto pochi giorni prima mentre era detenuto in Albania. Trapani, 64 anni, camionista, si trovava nel carcere di Scutari, dove scontava una condanna a otto anni per produzione e traffico di stupefacenti, emessa nel 2022.Leggi anche: Malore improvviso in casa, studentea 15 anni a PratoLe condizioni di salute del detenutoLe condizioni di salute del detenutoLe condizioni di Trapani si erano aggravate dallo scorso ottobre, rendendo necessario il ricovero in un ospedale di Tirana, dove è morto per un arresto cardiaco prima di poter essere operato. Il corpo è stato riportato in Italia e venerdì si sono svolti i, il paese natale dell’uomo.