Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, c’è un nuovo profilo nel mirino: arriva dalla Premier League!

Ilè attivissimo sul mercato in entrata. La società avrebbe individuato diversi profili per rinforzare la rosa. L’ottimo inizio di stagione dellascia ben sperare i tifosi. Tra le file azzurre si respira grosso entusiasmo, ancor più dopo l’ultima vittoria contro la Roma in campionato. La classifica sorride ai partenopei, con quest’ultimi che occupano la prima posizione in solitaria. L’annata è però molto lunga, motivo per il quale la società starebbe pensando a diversi colpi per rinforzare il gruppo.Il DS Manna starebbe seguendo diversi profili importanti. Uno di questi, però, avrebbe catturato l’attenzione della società. Il nome nelè quello di Eberechi Eze, attualmente in forza al Crystal Palace. La stagione in corso sorride al calciatore, il quale ha già catturato l’attenzione dei top club grazie alle ottime prestazioni fornite.