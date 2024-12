Ilrestodelcarlino.it - Ancona piange il grande Umberto Grati, l’artista dal tratto inconfondibile

, 1 dicembre 2024 – Questo autunno si sta portando via foglie rare, che rendevano la nostra vita precaria più piacevole da sopportare, accanto a loro: dopo ileditore Massimo Canalini, ieri è morto. Occorrerebbe un ‘Codice’, che, come il ‘Codice Canalini’, appena pubblicato da Giulio Milani per omaggiare il suo maestro editor, sappia svelare i segreti di ‘Umbi’, come era soprannominato da amiche e amici questo visionario pittore, scultore, illustratore e grafico, rinomato in tutta Italia. "Il segreto è nella manualità”, mi diceva quando parlavamo della comune passione per il disegno, “anche se uso il computer per il lavoro, io non smetto di disegnare anche a mano”. Nel suo stile curvilineo, che conosce bene chi legge abitualmente la Settimana Enigmistica e Il Sole 24Ore, che campeggia nei suoi quadri e che ha reso uniche le locandine da lui realizzate per i più importanti festival anconetani degli ultimi trent’anni, la geometria si sfuma ai vertici e si anima per quel segreto che conoscono solo gli alchimisti del segno e del colore, come lui.