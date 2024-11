Spazionapoli.it - Verso Torino-Napoli, Conte ha un solo dubbio di formazione: il ballottaggio alla vigilia

Antonioha undiin vista di: resta aperto undella gara di domenica Sarà una gara da non sottovalutare quella contro ilin programma domani, domenica 1 dicembre, dalle 15. I granata hanno vinto solamente 2 partite negli ultimi due mesi: con il Verona a settembre e contro il Como a fine ottobre. Una crisi di risultati e di gol, soprattutto a causa dell’infortunio gravissimo accorso a Duvan Zapata nel match con l’Inter di un mese e mezzo fa.Da quel momento la squadra di Vanoli non si è più ripresa e anche il pareggio della scorsa settimana contro un Monza in piena lotta salvezza, è la dimostrazione di quanto il gruppo sia in difficoltà anche a livello mentale. Ildovrà approfittare di queste debolezze, senza però essere già sicuro di avere i 3 punti in tasca, perché i granata sono chiamati ad una scossa per salvare questa stagione.