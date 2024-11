Calcionews24.com - Verratti Inter, trattativa solida per gennaio? Ecco la situazione e strategia della squadra nerazzurra

Leggi su Calcionews24.com

, spente sul nascere le voci di mercato: Oaktree pone il veto all’operazione a centrocampo! Due i motivi Le voci provenienti dalla Spagna che accostavano Marcoal calciomercatonon trovano conferma in Italia, dove Tuttosport spiega come l’operazione non sarebbe avallata dalla proprietà Oaktree principalmente per due motivi.– «Nienteper Marco. La notizia lanciata dal quotidiano .