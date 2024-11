Quotidiano.net - Unicredit-Bpm, il prezzo è basso. La Borsa vuole un rialzo dell’Ops

Piazza Affari mette fuorigioco (almeno per ora) l’offerta pubblica di scambio lanciata dasu Banco Bpm. Il premio dello 0,5% sul valore didi venerdì scorso, già giudicato striminzito dal mercato, si è tramutato in cinque sedute in uno sconto del 13% per effetto dell’andamento divergente dei titoli del Banco e di. La strada è lunga ma il tema del, suggerisce Piazza Affari, sarà uno di quelli a cui l’ad di, Andrea Orcel, potrebbe dover mettere mano se vorrà vincere. Ma senza fretta: la sua offerta ha ingessato la rivale con la passivity rule e lui avrà tempo fino alla fine, in primavera, per valutare l’opportunità di un ritocco. Proprio sulla passivity rule si è consumato un giallo in serata dopo che il Financial Times ha riferito che il governo, preso in contropiede dal blitz di, starebbe studiando delle misure per aiutare Banco Bpm.