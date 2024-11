.com - Tajani: “In Siria ci sono circa 300 italiani, pronto convoglio Onu”

(Adnkronos) – “Inci300, la metà a Damasco” e “attorno ai 120” ad Aleppo e “non cipericoli per i nostri connazionali”. A fare il punto è il ministro degli Esteri Antonio, dopo una riunione anche con l’ambasciatore italiano a Damasco, Stefano Ravagnan, per fare il punto sulla situazione ad Aleppo. “Non cipericoli per i nostri connazionali – ha quindi aggiunto – anche perché i ribelli hanno detto in maniera molto chiara che non toccheranno e non faranno operazioni ostili nei confronti della popolazione civile e hanno detto anche che non faranno azioni ostili nei confronti degliin modo particolare e neanche dei cristiani”. Ricordando quindi la “fortissima presenza cristiana” ad Aleppo. Con un post su X,aveva fatto sapere di seguire “con attenzione gli sviluppi incon particolare riguardo alla situazione ad Aleppo.