Sinner e il caso doping, la scoperta che potrebbe ribaltare tutto

Il prossimo febbraio il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) è chiamato a esprimersi definitivamente suldi presuntoche ha coinvolto il giovane tennista italiano Jannik. News sulperTuttavia, il dibattito è stato riaperto dalla recente squalifica di un mese inflitta alla tennista Iga Swiatek. Secondo quanto riporta Adnkronos la numero due del mondo nel tennis è risultata positiva a un test antia causa di una contaminazione accidentale. Data anche la concentrazione minima di trimetazidina (sostanza proibita) avrebbe ricevuto solo un “rimprovero a titolo di colpa”. L’episodio ha riacceso il dibattito sulle rigide regole anti, che possono penalizzare gli atleti, come neldi Swiatek e, in misura minore, di, anche per minime contaminazioni non intenzionali.