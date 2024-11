Secoloditalia.it - Sciopero flop ma Landini esulta e tace sulle violenze. Donzelli: soffia sul fuoco ma i lavoratori gli hanno voltato le spalle

Leggi su Secoloditalia.it

terminato, nella serata di ieri si registra il consueto balletto tra le cifre dei manifestanti e quelle ufficiali e come il rituale numerico-tersicoreo indica da tradizione, i sindacati rivendicano la partecipazione di 500mila persone allogenerale di venerdì 29 novembre in 43 piazze italiane. Per Cgil e Uil, c’erano mezzo milione di persone in piazza. «L’adesione è stata di oltre il 70%”m dicono da Corso d’Italia e Via Lucullo». Ma i conti non tornano con i dati riscontrati dai ministeri, e dal Viminale al dicastero dell’Istruzione, risultano ben diverse le cifre delle adesioni allogenerale convocato da Cgil e Uil con il plateale forfait della Cisl. Anzi, sono decisamente molto diverse da quelle snocciolate dai professionisti dello. E indicano ildello, anche sebrinda a un successo.