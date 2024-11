Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Qatar 2024: Piastri vince col regalo di Norris, Sainz e Leclerc giù dal podio

Leggi su Oasport.it

Oggi pomeriggio è andata in scena laRace del GP del, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Lusail. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’impegnativo tracciato mediorientale, cimentandosi sulla distanza accorciata dei 100 chilometri: la gara veloce ha fatto da preludio alle qualifiche di stasera, che determineranno la griglia di partenza per il Gran Premio di domani sulla distanza canonica.Oscarha vinto laRace del GP del, imponendosi grazie aldel compagno di squadra Lando. Il britannico è scattato dalla pole position al volante della McLaren e ha dominato la gara, ma proprio in prossimità del traguardo ha alzato il piede e ha ceduto il successo all’australiano, ricambiando il favore ricevuto qualche settimana fa in Brasile.