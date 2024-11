Omicidio di Terracina l’autopsia conferma | Luisa Trombetta è stata strangolata e poi soffocata…

Leggi su Dayitalianews.com

Non si è ancora spenta l’eco, ae non solo, della tragedia familiare che ha coinvolto una coppia di anziani residenti in via Giuseppe Di Vittorio., 82 anni, ètrovata morta martedì mattina nella sua abitazione, uccisa per mano del marito Otello De Castris, di 93 anni. Secondo quanto emerso daleseguita dal medico legale Gian Luca Marella dell’Università di Tor Vergata, la morte della donna è avvenuta per soffocamento con un cuscino e per strangolamento. I dettagli completi delsaranno resi noti entro i prossimi 60 giorni, ma si stima che la morte siaimmediata.La Ricostruzione della TragediaIl drammatico evento si è verificato al civico 9 di via Giuseppe Di Vittorio, nell’appartamento in cui la coppia viveva. Èla figlia della coppia, preoccupata per la situazione, a chiamare i Carabinieri intorno alle 8:30 di martedì mattina, dopo aver tentato invano di contattare i genitori.