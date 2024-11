Oasport.it - NBA, i risultati della notte (30 novembre). Atlanta batte ancora Cleveland, OKC ferma i Lakers. Vincono Boston e New York

Nellasono andate in scena dieci partite, valevoli per la NBA Cup. Nonostante il miglior record in stagione, iCavaliers salutano la competizione a causaseconda sconfitta consecutiva contro gliHawks, che si conno avversari insuperabili per i Cavs dopo la vittoria di due giorni fa. Gli Hawks si impongono 117-101 e fanno un passo molto importante verso la qualificazione, visto che avevano già battutonel girone. Decisiva la doppia doppia di Trae Young con 21 punti e 11 assist, ma soprattutto dalla panchina il contributo dalla panchina di De’Andre Hunter con 23 punti.paga la brutta serata in attacco di Donovan Mitchell (5/23 dal campo) e non basta un Evan Mobley da 24 punti e 12 rimbalzi.ICeltics restano comunquein corsa per il passaggio del turno grazie al successo in casa dei Chicago Bulls.