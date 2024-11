Donnapop.it - Ma voi ricordate i Ragazzi Italiani? Che fine hanno fatto oggi?

Leggi su Donnapop.it

Gruppo musicale diventato famoso negli anni Novanta, Ipare siano scomparsi dalla scena artistica italiana! Scopriamo chei componenti e di cosa si occupano.Leggi anche: Interviste POP: Attilio Fontana, da Ial Tale & Quale ShowGli appassionati degli anni Novanta sicuramente ricorderanno I, gruppo musicale composto da sette componenti originari di Roma. I settesono stati ospiti fissi del talent Amici di Maria De Filippi, nei primi anni della messa in onda, quando non era ancora un talent show come, ma un talk show. La boy band ha anche preso parte ad altre trasmissioni televisive, tra cui Aria fresca su Telemontecarlo e Su le mani, dovecantano la sigla finale Volare volare.Nel 1996preso parte al Festivalbar, mentre nel 1997 si sono esibiti come concorrenti sul palco dell’Ariston, interpretando il brano Vero amore.