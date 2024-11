Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Killington 2024 in DIRETTA: Shiffrin comanda, Brignone a 0.6 dal podio. Bassino rischia l’eliminazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA16.59già 23ma. Il destino sembra segnato.16.58 Zenere, Ghisalberti e Della Mea partiranno una dopo l’altra con i pettorali 35, 36 e 37.16.57 La classifica dopo le prime 30:Mikaela(USA) 55?78Sara Hector (Svezia) +0.32Thea Louise Stjernesund (Norvegia) +0.61Camille Rast (Svizzera) +0.75Zrinka Ljutic (Croazia) +0.84Paula Moltzan (USA) +1.24Federica(Italia) +1.26Lara Gut-Behrami (Svizzera) +1.57Nina O’Brien (USA) +1.62Lara Colturi (Albania) +1.6316.56 L’americana Katie Hensien 17ma a 2.35.16.54 La slovena Neja Dvornik 14ma a 1.90.16.52a parte, davvero malissimo le italiane finora. Platino 21ma a 4.08. Lacune tecniche in questa prima manche, veramente le azzurre sembrano piantate, non generano mai velocità.