Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Killington 2024 in DIRETTA: Federica Brignone salta una porta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.43 L’americana Paula Moltzan, partita con 0.38 di vantaggio, sial comando con 0.24, nonostante ne abbia combinate di tutti i colori. Non bella da vedere la sua tecnica, ma efficace. Ne restano 5. Ora la croata Zrinka Ljutic (-0.40).19.42 L’azzurra stava attaccando come di consueto. Se fosse arrivata al traguardo, avrebbe potuto mettere in atto una grande rimonta. I rimpianti sono enormi, ma questo è lo sci.19.40 Fuori. Aveva 0.62 di vantaggio al secondo intermedio. Poi ha incrociato gli sci all’imbocco del muro,ndo una. Bruttissimo colpo.19.38 Un gravissimo errore pe Bocock, ma il talento di questa ragazza sembra veramente cristallino. La tecnica di base è ottima. La 19enne chiude 18ma a 2.45. Tocca a(-0.