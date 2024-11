Ilprimatonazionale.it - L’esempio di Ramelli per minacciare gli studenti identitari: antifascisti senza vergogna

Roma, 30 nov – A Milano le sigle antifasciste protestano contro la prein piazza del Blocco Studentesco, e lo fanno esaltando l’aggressione e l’uccisione di Sergio, il giovanissimo studente del Fronte della Gioventù che nel 1975 fu vittima di un agguato a colpi di chiave inglese da parte di un gruppo di militanti appartenenti ad Avanguardia operaia.L’odio rosso deglie lo sfregio aLa Questura aveva preso come scusa proprio le sigle antifasciste e il pericolo che queste provocassero disordini per vietare il corteo del Blocco Studentesco previsto per oggi, come se fosse quest’ultimo a dover essere responsabile delle follie di chi gli protesta contro. Un evidente paradosso logico, reso ancora più grave dal fatto di darla vinta proprio a quegli stessiin nome dei quali viene agitato lo spettro di possibili problemi per l’ordine pubblico.