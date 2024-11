Le parole di papa Francesco sul fine vita | Accompagnare il malato al termine naturale con cure più palliative

Leggi su Dayitalianews.com

non ha mai avuto paura di affrontare temi spinosi e solo pochi giorni fa ha acceso i riflettori su Gaza, inndo a indagare per determinare se è in atto un genocidio. Questa volta il pontefice ha affrontato un altro tema molto delicato, il, e lo ha fatto in presenza di alcuni parlamentari francesi in visita al Vaticano.sulIlha spiegato che è necessarioilaldella sua, tramite uno sviluppo più ampio delle. “Le persone alladellahanno bisogno di essere sostenute da assistenti che siano fedeli alla loro vocazione – ha detto Bergoglio – che è quello di fornire assistenza e sollievo pur non potendo guarire sempre”. Ilha dunque spiegato che, anche quando la morte è inebile, è doverosoper mano ilverso ladella