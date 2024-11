Lanazione.it - La Visitazione tornerà presto a casa. La Regione stanzia 500mila euro

Lapotrebbe tornare aprima del previsto. La prospettiva di una ristrutturazione del convento di San Michele a Carmignano per consentire il rapido ritorno delladel Pontormo, temporaneamente ospitata alla Villa Medicea di Poggio a Caiano, è stato al centro dell’incontro nei giorni scorsi tra il presidente dellaToscana Eugenio Giani, il sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti e il consigliere regionale Marco Martini. In seguito di quell’incontro, sono statiti nella proposta di bilancio approvata dalla giunta regionalemento che sarà definito con il bilancio stesso in Consiglio regionale. Le risorse serviranno alla Diocesi di Pistoia, proprietaria dell’immobile, per poter offrire un deciso livello di intervento così da consentire la ristrutturazione dell’ambiente per accogliere il capolavoro di Pontormo in sicurezza e per la sua apertura al pubblico per consentire la visione della celebre opera d’arte.