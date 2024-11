Sport.quotidiano.net - La Virtus Imola sorride con il giovane Pinza

Coach Gianluigi Galetti immediatamente dopo la fine del derby di domenica scorsa, aveva annunciato la possibilità che potesse arrivare un nuovo giocatore. E quel giocatore, come già annunciato ieri su queste pagine, si chiama Tommaso(nella foto), classe 2006: arriva dall’under 19 dell’Unieuro Forlì di serie A2. Il playmaker è stato tesserato con la formula del doppio tesseramento, continuerà a giocare con i suoi coetanei dell’under 19, si allenerà e scenderà in campo con laNeupharmadi coach Galetti. Ilarriva con la formula del prestito, a fine stagione tornerà a Forlì dove è sotto contratto anche per le prossime annate agonistiche. La tappa dirappresenta per il ragazzo forlivese un ulteriore step nella crescita agonistica, per lainvece una necessità nel momento in cui Valentini è praticamente fermo a causa di un infortunio.