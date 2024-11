La passione segreta di Giorgia Meloni è il Burraco | Gioca di notte online con un nickname anonimo

Leggi su Open.online

La presidente del Consiglioha unaper il. E la sfoga di, da sola al computer. Con la compagnia di una sigaretta. Si collega on line con un. E chissà se utilizza ancora il nome “Draghetta di Undernet” di quando aveva 21 anni. Ilsicon due mazzi di carte francesi e quattro jolly. Tutte le carte di valore due hanno un simbolo di una stella in un cerchietto. Di solito siin quattro e in due coppie. Ma è possibile anchere singolarmente e c’è una variante con tretori. E il Fatto Quotidiano racconta che la premier non è la sola nel suo partito. Anzi. Ha trasmesso la suaal resto del suo partito Fratelli d’Italia. Che adesso sembra più Fratelli di.Fratelli di«È stata lei,, a trasmetterci la dedizione: come tutto, d’altronde», dice un deputato.