Ilgiorno.it - La Dichiarazione di Monza. L’automotive cambia marcia: "Svolta verso il buonsenso"

Con la “di“ la Lombardia approda alla guida delregions alliance. Un patto tra 36 Regioni europee (nella foto i rappresentanti) per tutelare l’industria e i posti di lavoro del settore, in crisi per la transizione ecologica. Ieri, all’Autodromo, l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, è diventato presidente dell’Ara. A lui, dal primo di gennaio, l’onere e l’onore di coordinare l’azione della maxi-area fra Italia, Germania, Francia e Spagna con 134 milioni di abitanti per spingere la Commissione europea a mettere fine all’era del solo elettrico, lasciando liberi i territori di scegliere fra "elettrificazione, idrogeno o combustibili alternativi". "Una strada tracciata dai segnali in arrivo dal mercato – spiega il neo presidente – dalle scelte dei consumatori".