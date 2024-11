Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Conte: sfida cruciale contro il Torino

Una prova di forza per ilDomani alle ore 15, ildi Antonioscenderà in campo allo stadio Grande Olimpico diper affrontare una squadra in evidente difficoltà. Si tratta di un match delicato, sia per il peso specifico dei tre punti in palio, sia per il momento delle due squadre. Per, l’obiettivo è consolidare una posizione nelle zone alte della classifica, dando continuità a una stagione fin qui soddisfacente ma ancora carica di aspettative.Unin crisi neraL’avversario sarà ildi Paolo Vanoli, una squadra in piena crisi tecnica e di risultati. Dopo un inizio di campionato promettente, con 11 punti conquistati nelle prime cinque giornate (3 vittorie e 2 pareggi), i granata sono crollati: nelle successive otto partite hanno raccolto appena 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e ben sei sconfitte.