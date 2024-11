Ilveggente.it - I pronostici di sabato 30 novembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1

di30, tornano in campo tutti i principali campionati:A,1 e.La quattordicesima giornata diA prosegue questocon altre tre partite tra cui Milan-Empoli. I rossoneri in Championscontro lo Slovan Bratislava hanno messo nuovamente in mostra evidenti limiti difensivi di cui l’Empoli potrebbe approfittare in contropiede: la vittoria del Milan sembra fuori discussione, ma Maignan potrebbe incassare almeno un gol.Idi30A,1 (LaPresse) – IlVeggente.it Il match clou di questosi gioca indove si affrontano Borussia Dortmund e Bayern Monaco: l’opzione multigol casa 1-3 + multigol ospite 1-3 stuzzica e non poco, perché è difficile immaginare una partita senza gol ma allo stesso tempo visto l’equilibrio non dovrebbe esserci goleada da parte di una delle due rivali.