I 5 Videogiochi più Trash

Semplicemente: giochi ignoranti da non prendere troppo sul serioCi tengo a precisare che connon intendo che siano da buttare (almeno non tutti o non subito), ma semplicemente perché sono dei titoli dalle dinamiche e dalla trama un filino ignoranti e, proprio per questo, semplicemente stupendi.1° Posto: The Devil InsideUna perla del 2000 che dovreste recuperarvi perché un titolo così straordinariamente geniale non sono ancora riuscita a trovarlo. Di fatto il videogioco viene presentato sotto forma di reality show dove noi interpretiamo il/la protagonista Dave/Deva intenti ad esplorare una villa infestata da ogni sorta di entità demoniaca, perennemente seguiti da telecameram o telecamere volanti (visto che alla lunga ci muoiono tutti). Una doppia identità che potremo cambiare in delle fontane che troveremo in svariate aree, scegliendo quindi tra il prestante Dave armato di pistole e via discorrendo o la seducente Deva, una demonessa abile nella magia oscura, alla ricerca costante di anime da sacrificare al proprio sire.