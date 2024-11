Quotidiano.net - Hotel Rigopiano, l’avvocato: “Ecco dove si rischia la prescrizione”

Roma, 30 novembre 2024 - Ma perc’è davvero il rischio della? Lo abbiamo chiesto alAdriano Cortellessa, che assiste Maria Bruno, madre di Tobia Foresta, morto con la moglie Bianca Iudicone nel resort della strage, 29 morti, il disastro più grave in montagna dal dopoguerra, In Europa. La sentenza della Cassazione è prevista per il 3 dicembre. Rischio, le parole del“Per l’omicidio colposo il rischio esiste perché lascatta dopo sette anni e mezzo - chiarisce il legale -. Mentre il tempo viene raddoppiato se la morte deriva da un infortunio sul lavoro e da una violazione in materia di sicurezza, fino a 17 anni e sei mesi. Quindi prevedo che il profilo dell’omicidio colposo verrà sicuramente prescritto ma ciò non esclude la possibilità per tutte le parti civili di chiedere il risarcimento del danno”.