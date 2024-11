Ilgiorno.it - "Facciamo festa e ritroviamo la speranza"

Leggi su Ilgiorno.it

Natale quando arriva arriva, e quest’anno arriva prima un po’ ovunque. Al via ufficialmente a Basiglio il periodo natalizio, il momento dell’anno preferito dai bambini e dalle famiglie che si stringono e si raccolgono attorno ai valori di, pace e condivisione. Alle 16 di domani è in programma l’accensione dell’albero di Natale allestito in piazza Leonardo da Vinci e per l’occasione l’amministrazione comunale ha organizzato una serie di iniziative per tutte le età. Ci sarà la tenda magica di Babbo Natale con giochi e attività interattive per bambini e genitori e “Merry GrinchMas“, una sfida con mamma e papà per salvare il Natale dalle grinfie del Grinch. Nella biblioteca dei ragazzi l’apertura del calendario dell’Avvento. E, ancora, la cioccolata calda offerta dalla Croce amica e le scatole di Natale solidali preparate dalle associazioni del territorio, mentre gli artisti dell’associazione Unitre allestiranno il presepe e l’associazione Pittori di Basiglio esporrà la mostra “Il Natale“.