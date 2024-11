Corteo pro-Pal a Roma petardi contro la polizia Tajani | Inaccettabile Tra i manifestanti la foto di Meloni con le mani insanguinate

Leggi su Open.online

Migliaia di studenti, rappresentanti del mondo associativo e anarchici hanno sfilato per le strade dioggi pomeriggio, 30 novembre,la guerra a Gaza. Per gli organizzatori delPro-Pal erano in 30mila, per le forze dell’ordine intorno ai 10mila. Da Piazza Vittorio Emanuele ihanno raggiunto Piazza Ostiense per tenere dei comizi. Attimi di tensione si sono registrati quando ilha raggiunto la sede della Fao dove era presente un cordone dia presidio della struttura: fumogeni esono stati lanciati da alcuni partecipanti al. Tra le fila dei partecipanti anchedella premier Giorgiae del ministro della Difesa Guido Crosetto macchiate di sangue e con le scritte: «Guerrafondaio».Le scritte e i coriANSA/ANGELO CARCONI Un momento dellafestazione nazionale per la Palestina “Stop genocidio in Palestina”«Stop al genocidio e al massacro in Libano.