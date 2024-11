Justcalcio.com - CdS – Hutchinson rovina l’esordio di Amorim nello United

2024-11-26 00:24:32 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere:È nato a Redhill, periferia di Londra, ma ha scelto la nazionalità giamaicana, come i suoi genitori. Omariè diventato uno dei personaggi dell’ultimo weekend in Inghilterra. Gioca nell’Ipswich, tornato dopo ventiquattro anni in Premier League. Un’impresa firmata dal tecnico Kieran McKenna, ex collaboratore di José Mourinho (ora al Fenerbahçe) e Ralf Rangnick, attuale ct dell’Austria.hatodi Rubensulla panchina del Manchester: suo il gol della rimonta, un pari (1-1) che ha messo in evidenza tutti i difetti dei Red Devils. A Old Trafford non vincono il titolo dal 2013. Dopo Alex Ferguson hanno cambiato nove allenatori: David Moyes, Ryan Giggs, Louis Van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, Ralf Rangnick, Erik Ten Haag e Ruud Van Nistelrooy.