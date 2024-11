Sport.quotidiano.net - Calcio a 5: OR impegnata sul campo torinese del Fiano Plus. Scocca l’ora del derby La Real sfida Bagnolo

Appuntamentoper l’OR Reggio Emilia (19), che alle 16,30 punta a consolidare la vetta nell’ottava giornata di Serie A2. Sulla strada di Joao Mazzariol (foto) e compagni, ancora privi dell’infortunato Edinho, c’è il VDL(9), che in casa ha un ruolino di 2 vittorie e una sconfitta: l’obiettivo è approfittare del turno di riposo dell’MGM 2000, seconda a -1, per provare a piazzare la prima mini-fuga stagionale. Dall’altra parte, in quello che è il primo match della storia tra le due rivali, attenzione a Dragone, Ongari, Perino e Astegiano, ex L84. In Serie B, alle 15,del: al PalaKeope laCasalgrandese (7), terzultima della classe, prova a fare lo sgambetto ala 5 (11), che occupa il sesto posto ma – complice l’equilibrio del campionato – si trova a 3 soli punti dal vertice.