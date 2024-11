Anteprima24.it - Benevento-Cerignola, l’analisi di Nunziante: “Ospiti bravi a pressarci alti, emozionato dopo la tripla parata”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiCon suaad inizio gara l’estremo difensore giallorossoha evitato alla Strega di essere costretta ad inseguire unal quale il portiere della Strega ha dato i giusti meritiquanto visto al “Ciro Vigorito”. Queste le sue parole in sala stampa: ALTA QUOTA – “Era una sfida di alta classifica, ilè stato molto bravo aalto. Va dato merito a loro per come hanno interpretato la gara. E’ andata così. Le partite hanno tutte una storia diversa e vanno fatti i complimenti alche è una buonissima squadra”.SCONTRI DIRETTI – “Dobbiamo migliorare la gestione del vantaggio e cercare anche di portarla al novantesimo. Oggi siamo stati poconel consolidare l’1-0?. MERCATO – “Sono contento di aver rinnovato con ilche sta continuando a darmi fiducia.