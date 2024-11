Movieplayer.it - X Factor 2024, le pagelle della semifinale: nel viaggio verso Napoli ci sono tre errori, uno è Francamente

Ladi Xè stata il trionfo mediatico di Achille Lauro, ma ha reso anche oggettivo il vero problema del televoto: il gusto del pubblico. Ecco i nostri voti alla penultima puntata dell'edizione più bella del talent. Ladi Xdimostra quello che molti vanno dicendo da anni: è necessario porre un limite al televoto. O almeno trovare un'alternativa valida, altrettanto popolare, ma più "regolamentata". Il problema, però, è che non si conosce al momento un'alternativa più democratica del voto, e dunque la questione è destinata a durare. D'altronde se non ce ne preoccupiamo quanto dovremmo in vista delle elezioni, figurarsi se l'espressione di qualunque voto a Sanremo o a Xpotranno toglierci il sonno. Potremmo, semmai, guardare il tutto da un altro punto di vista.