Un venerdì di ordinaria follia sei agenti feriti a Torino Piantedosi | Clima alimentato da frange estreme

Ed ecco il Red Friday. Sei, scontri con la polizia in molte altre piazze d’Italia, manifestanti pro Pal che bruciano i volti di Meloni, Salvini, Crosetto, Cingolani (ad Leonardo). Studenti che bloccano i binari a Porta Susa al grido «Intifada! Intifada» bloccando la circolazione dei treni.Tutta la galassia antagonista si coagula in unda dimenticare. “Oggi ale stesse bandiere sventolate in nome della pace sono state scagliate contro gli operatori di polizia. Unpesantedache si organizzano con il solo scopo di attaccare chi opera per garantire il diritto di manifestare le proprie idee”, dichiara al termine di undiil ministro dell’Interno, Matteo. “La situazione è pesante”.E venne il giorno del caosE’ la giornata del caos, sciopero, pro Pal, piazze anti-manovra, tutta un’esplosione di violenza antigovernativa.