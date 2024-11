Ilrestodelcarlino.it - Tre anni di lavori tra strade e ponti. Parcaroli: la sicurezza è una priorità

Oltre 41 milioni disulleprovinciali e suiin tre. Questo un primo bilancio degli interventi finanziati dalla Provincia durante il mandato del presidente Sandro. Nel corso del 2022, infatti, sono stati completati interventi per 10.668.461 euro, di cui 2.050.000 euro per la sistemazione e messa indi alcuni, 338.903 euro per l’installazione di nuove barriere die 8.279.557 euro per risanamento e ripristino di manti stradali e dissesti su vari tratti del territorio provinciale, all’interno del quale l’investimento più importante è stato rappresentato dai 2.530.000 euro utilizzati per il risanamento della strada 113 Sant’Angelo in Pontano – Monte San Martino. "Lalungo leprovinciali resta unadi questa amministrazione – commenta– e gli uffici continueranno a realizzare interventi su tutto il territorio.