Gaeta.it - Tragedia a Oulx: un anziano trovato morto nei boschi, si sospetta un gesto volontario

Facebook WhatsAppTwitter Una tragica vicenda ha scosso la comunità di, un piccolo comune in provincia di Torino, nel tardo pomeriggio di giovedì 28 novembre 2024. Unabitante è stato rinvenuto senza vita neidella frazione Beaume, dopo essere scomparso durante una passeggiata, un’attività a lui consueta. Le ricerche, che hanno coinvolto diverse forze tra cui vigili del fuoco e carabinieri, si sono concluse con il rinvenimento del suo corpo. Le ipotesi avanzate indicano un, sollevando interrogativi e riflessioni sulla fragilità umana.Ricerca e ritrovamento dell’scomparsoLa scomparsa dell’è avvenuta in un contesto di routine: il suo amore per le passeggiate lo portava frequentemente a esplorare i sentieri della zona montuosa. Quando non è rientrato, i familiari hanno subito lanciato l’allerta, dando inizio a una mobilitazione impressionante.